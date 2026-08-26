Se fue “la Momia”, uno de los Titanes más recordados

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Daba miedo y fascinaba al mismo tiempo, y quizás en partes iguales. Era una presencia imponente sobre el ring, fuera quien fuera su oponente. “La Momia” era quizás el más reconocible de aquellos Titanes en el Ring liderados por Martín Karadagian, exceptuando, claro, al propio creador de la troupe.
Debajo del disfraz compuesto por una venda aparentemente kilométrica estaba Juan Manuel Figueroa, que a lo largo de casi una década encarnó al personaje y lo volvió leyenda. A veces surgía la duda: ¿era de los buenos o de los malos? La aparición de un adversario, “la Momia Negra”, despejó la incertidumbre: los colores no podían ser más simbólicos, llamaban a nuestra intuición atávica sobre el Bien y el Mal. Figueroa encarnaba decididamente al Bien.
Hoy, a los 76 años y tras mucho tiempo de luchar contra varios problemas de salud, “la Momia” murió de verdad. En la ficción ya era un muerto, resucitado para luchar contra quien se le pusiera enfrente. En la realidad era un hombre que amaba la lucha libre y que no sólo interpretó al personaje de las vendas sino también a varios otros “Titanes” en el exitosísimo programa televisivo.
Su muerte se produjo horas antes de que se cumplan 35 años de la de Karadagian, fallecido en 1991, mucho después de haberse convertido en leyenda.
Figueroa no era un advenedizo: antes de ingresar a la troupe de luchadores practicaba catch en el club Vélez Sarsfield. Estaba de vacaciones en Mar del Plata cuando conoció a Martín Karadagian y su equipo. El que lo hizo entrar fue Rodolfo Di Sarli, que se dedicaba a relatar las peleas.
El luchador se puso el traje de muerto durante casi una década, desde 1973 hasta 1982. En la memoria lo llevará siempre.