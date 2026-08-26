Volver | La Tecla Nacionales 26 de agosto de 2026 A LOS 76

Se fue “la Momia”, uno de los Titanes más recordados

Juan Manuel Figueroa, que encarnó durante casi una década al legendario personaje, murió hoy, casi exactamente 35 años después que Martín Karadagian.

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