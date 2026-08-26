Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2026 MAGDALENA

Hourcade permitió que los productores decidan sobre el uso de la tasa vial

El sistema contempla que el 80% de los recursos vinculados a la actividad rural sea destinado a un fondo administrado con participación de productores y usuarios de la red vial.

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