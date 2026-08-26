Hourcade permitió que los productores decidan sobre el uso de la tasa vial

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El intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, puso en marcha un nuevo esquema de gestión de los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales, con una particularidad: los propios productores y usuarios de la red vial participan en la definición de las obras y del destino de buena parte de los fondos recaudados.
La iniciativa se instrumenta a través de la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER), un ámbito creado por la gestión de la Unión Cívica Radical (UCR) para sumar al sector productivo, usuarios de los caminos e instituciones locales a la planificación de los trabajos que se realizan en el extenso territorio rural del distrito.
De acuerdo con el mecanismo implementado, el 80% de los recursos obtenidos mediante distintos conceptos relacionados con la actividad rural conforma un fondo específico cuya administración queda bajo la órbita de los integrantes de la comisión. El Municipio, en tanto, conserva la responsabilidad sobre los procedimientos administrativos y los controles correspondientes.
La decisión apunta a responder a uno de los históricos reclamos de los productores bonaerenses: conocer con precisión qué ocurre con los recursos aportados a través de la tasa vial y garantizar que una parte sustancial de esa recaudación se traduzca en obras y mejoras concretas para la infraestructura rural.
“Durante muchos años, los caminos rurales fueron motivo de reclamos en toda la provincia. Y la pregunta siempre era la misma: ¿a dónde va la plata? En Magdalena nos animamos a hacer algo distinto, porque nadie conoce mejor las necesidades del campo que quienes lo caminan todos los días”, señaló Hourcade.
El desafío de recuperar la maquinaria
Uno de los primeros objetivos de la CASER fue recomponer la capacidad operativa del Municipio para afrontar las tareas de mantenimiento. Cuando la comisión comenzó a funcionar, en febrero, apenas una de las cinco motoniveladoras disponibles para atender la red de caminos rurales se encontraba operativa.
A poco más de seis meses, la administración municipal logró recuperar el funcionamiento de las cinco unidades y reorganizó la distribución de los equipos y los maquinistas para cubrir distintos sectores del partido.
En paralelo, el gobierno de Hourcade sumó una camioneta para reforzar las tareas operativas y avanzó en la compra de un camión que será utilizado para el traslado de materiales.