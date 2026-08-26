“Anatomía de una investigación”: nuevo episodio sobre cómo se resolvieron cuatro ataques sexuales en Quilmes
El Ministerio Público bonaerense presentó el segundo episodio de “Anatomía de una investigación”, que reconstruye el trabajo de las fiscales María de los Ángeles Attarian Mena y Bárbara Velasco para esclarecer una serie de hechos ocurridos entre 2010 y 2013.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Cuatro ataques sexuales, cuatro víctimas y distintas investigaciones que, durante años, parecían no tener relación entre sí. Sin embargo, la preservación de la evidencia y el avance de las herramientas científicas permitieron encontrar el vínculo que faltaba: un mismo perfil genético aparecía en las cuatro causas.
El caso, ocurrido en Quilmes, es reconstruido en el segundo episodio de “Anatomía de una investigación”, la serie audiovisual impulsada por el Área de Comunicación Digital y Redes Sociales del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Las fiscales María de los Ángeles Attarian Mena y Bárbara Velasco cuentan en primera persona cómo se desarrolló el proceso que terminó con una condena de 30 años de prisión.
Los hechos habían ocurrido entre 2010 y 2013. A medida que avanzaban las pesquisas, las investigadoras comenzaron a detectar similitudes en la modalidad utilizada en los distintos ataques. Las declaraciones de las víctimas, los informes médicos, las pericias y las muestras biológicas fueron conformando un conjunto de elementos que, con el paso del tiempo, terminaría siendo determinante.
El dato que cambió la investigación
El punto de quiebre llegó con la intervención del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. A través del software GENis se realizó el entrecruzamiento de los perfiles genéticos obtenidos en las distintas causas.
El resultado fue contundente: el mismo perfil genético estaba presente en los cuatro hechos.
De esa manera, investigaciones que hasta ese momento se habían tramitado por separado pudieron ser conectadas. La coincidencia fue sometida a nuevas pericias y quedó incorporada a un entramado probatorio que también incluyó los testimonios de las víctimas, estudios médicos y psicológicos y el análisis de las muestras biológicas.
Durante el juicio, especialistas del Banco de Datos Genéticos explicaron ante el Tribunal cómo se efectuó el cotejo y de qué manera se confirmó la coincidencia. Así, la prueba científica se convirtió en uno de los pilares para sostener la acusación.
Finalmente, la Fiscalía planteó que el acusado era responsable de los cuatro ataques. Luego de analizar la totalidad de las pruebas, el Tribunal lo declaró culpable y le impuso una pena de 30 años de prisión.
Un precedente para la Justicia bonaerense
Según explicó el Ministerio Público, la sentencia marcó un antecedente para la Justicia provincial: fue la primera condena bonaerense que permitió individualizar al responsable de una serie de ataques sexuales a partir del entrecruzamiento de perfiles genéticos realizado por el Banco de Datos Genéticos.
El caso también puso en evidencia la importancia de conservar las muestras obtenidas durante las primeras etapas de una investigación. Años después de los ataques, esas evidencias pudieron ser analizadas con herramientas que permitieron avanzar sobre una hipótesis que inicialmente no podía ser confirmada.
“Es altamente satisfactorio como fiscal poder dar respuesta a víctimas de hechos tan desgraciados y que, luego de tantos años, gracias al aporte del avance de la ciencia se puedan esclarecer estos delitos”, sostuvo Attarian Mena, fiscal de Juicio de la UFIJ N° 17 de Quilmes.
En la misma línea, Velasco, fiscal de Instrucción de la UFIJ N° 8, destacó la importancia de mostrar el trabajo que existe detrás de una condena. “La prueba científica y la preservación de la evidencia” son, según remarcó, elementos centrales de procesos que pueden extenderse durante años.
La trastienda de las investigaciones
“Anatomía de una investigación” busca mostrar cómo se desarrollan algunas de las causas más relevantes de la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de los fiscales y de quienes intervienen en la producción y análisis de las pruebas.
Cada capítulo reconstruye el recorrido de una investigación, desde la aparición de los primeros elementos hasta el juicio y la eventual condena. La serie aborda casos seleccionados por la gravedad de los delitos, su impacto social, la complejidad de las pesquisas o los precedentes que dejaron en la Justicia bonaerense.
El procurador general, Julio Conte-Grand, destacó que la iniciativa permite mostrar el trabajo técnico que existe detrás de cada expediente y fortalecer el vínculo entre las instituciones judiciales y la sociedad.
El segundo episodio ya puede verse en el Instagram oficial del Ministerio Público bonaerense, @mpbaoficial, mientras que la versión completa se encuentra disponible en el canal de YouTube de Comunicación Digital del MPBA.