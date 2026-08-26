Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2026 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

“Anatomía de una investigación”: nuevo episodio sobre cómo se resolvieron cuatro ataques sexuales en Quilmes

El Ministerio Público bonaerense presentó el segundo episodio de “Anatomía de una investigación”, que reconstruye el trabajo de las fiscales María de los Ángeles Attarian Mena y Bárbara Velasco para esclarecer una serie de hechos ocurridos entre 2010 y 2013.

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