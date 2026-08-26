Tini Stoessel auditó su patrimonio y crece la tensión con su padre: qué podría pasar

Tini Stoessel quedó en el centro de una disputa patrimonial con su padre, Alejandro Stoessel, luego de que trascendiera los resultados de una auditoría privada sobre la administración de los ingresos generados durante su carrera artística.



La revisión habría detectado que la cantante no tendría participación accionaria ni control sobre algunas de las sociedades que canalizan ingresos vinculados con su música, su imagen y contratos comerciales. También se señaló que durante años habría tenido un acceso limitado a sus propias cuentas y que recién en junio de este año, con la intervención de sus nuevos abogados, pudo acceder a una cuenta bancaria de titularidad exclusiva.



Otro de los puntos que quedaron bajo análisis son los contratos vinculados con su actividad artística. Según lo informado, algunos acuerdos de la carrera de Tini serían gestionados mediante sociedades en las que la cantante no tendría participación directa. La auditoría también habría advertido sobre documentación que la artista firmó sin conocer completamente su alcance.



La situación se produjo después de que Tini dejara de tener a su padre como representante profesional, tras más de una década de trabajo conjunto. Desde el entorno de Alejandro Stoessel, en tanto, sostienen que no existe una ruptura definitiva entre ambos y que se trata de una etapa de reorganización patrimonial, vinculada también al próximo casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul.



Por el momento, no existe una denuncia penal formal contra Alejandro Stoessel por estos hechos. La auditoría privada tampoco equivale a una prueba judicial definitiva: ante una eventual denuncia, la Justicia debería realizar sus propias pericias y determinar si existió efectivamente un perjuicio patrimonial y quiénes serían responsables.



El conflicto también reavivó el enfrentamiento que años atrás protagonizaron Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli por los derechos vinculados a Patito Feo. En ese contexto, Tini había dedicado una canción a Marcelo Tinelli.



Ahora, Candelaria Tinelli se refirió públicamente a la situación a través de sus historias de Instagram. Compartió una imagen acompañada por las frases “Judas dio el beso” y “Justicia divina”, y luego agregó: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”



La empresaria aclaró que siente cariño por Tini, pero explicó que la situación actual le hizo recordar lo ocurrido años atrás con su familia: “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”.



