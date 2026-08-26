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El adiós a Tim Curry, el actor de IT

El actor británico falleció en Los Ángeles y dejó un legado marcado por personajes icónicos del cine, el teatro y la televisión

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El actor británico Tim Curry murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles, poniendo fin a una trayectoria artística de más de cinco décadas en la que construyó algunos de los personajes más recordados del entretenimiento.

Su interpretación de Pennywise en la miniserie It (1990), basada en la novela de Stephen King, se convirtió en una referencia del género de terror y marcó a varias generaciones con una de las versiones más inquietantes del famoso payaso.

Antes de ese papel, Curry ya había alcanzado reconocimiento internacional gracias a su trabajo como el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show (1975), una producción que con el tiempo se transformó en un clásico de culto.

A lo largo de su carrera participó en películas como Annie, Clue, Legend, Mi pobre angelito 2, La caza del Octubre Rojo, y  además de desarrollar una destacada labor como actor de voz en numerosas series y películas animadas.

En 2012 sufrió un accidente cerebrovascular que le provocó una parálisis parcial y lo llevó a utilizar una silla de ruedas. A pesar de las secuelas, continuó vinculado al mundo artístico mediante trabajos de doblaje y apariciones públicas.

Con una versatilidad que le permitió destacarse en el terror, la comedia, el musical y la actuación de voz, Tim Curry dejó una huella perdurable en la cultura popular y en la historia del cine.

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