Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 PREOCUPACIÓN

Drogas y municipios: los casos que ponen el foco sobre el avance del narcotráfico

Los registrados en General Rodríguez, Bragado y Morón volvieron a instalar una preocupación que excede las fronteras de una investigación judicial puntual. Funcionarios o dirigentes políticos vinculados de distinta manera y bajo diferentes circunstancias a causas o denuncias relacionadas con el narcotráfico.

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