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LA TEMIDA VUELTA

El príncipe Harry y Meghan regresarán a vivir a Reino Unido

Los duques de Sussex planean mudarse a finales de agosto a una residencia privada fuera de Londres. Sus hijos Archie y Lilibet comenzarán el colegio en septiembre. El rey Carlos III ve con buenos ojos el regreso, aunque no habrá cambios en su estatus oficial

El príncipe Harry y Meghan regresarán a vivir a Reino Unido
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Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, planean regresar a vivir a Reino Unido junto a sus dos hijos después de seis años residiendo en Estados UnidoS

.La pareja tiene la intención de trasladarse desde California a finales de este mes a una residencia privada, ajena a las propiedades de la realeza, situada fuera de Londres. Sus hijos, el príncipe Archie (de 7 años) y la princesa Lilibet (de 5), ya están inscritos para comenzar las clases en un colegio británico en septiembre.

Por su parte, el rey Carlos III desconocía esta iniciativa hasta el pasado fin de semana, pero ve con buenos ojos la oportunidad de ver más a la familia de los Sussex en un ámbito privado y personal. El príncipe William y la princesa Kate también han sido informados de los planes. No se prevén cambios en el estatus oficial de Harry y Meghan, quienes continuarán como particulares.

La mudanza se produce tras la salida de la pareja del Reino Unido y de sus deberes reales a principios de 2020. Las relaciones familiares se habían tensado desde entonces, aunque la visita que realizaron en julio al rey Carlos y a la reina Camila en Gloucestershire, la primera vez en más de cuatro años que el monarca veía a sus nietos en persona, fue considerada un paso importante.

Asimismo, la seguridad sigue siendo un tema sensible. El príncipe Harry perdió el año pasado una batalla legal sobre el nivel de protección policial que le corresponde cuando se encuentra en Reino Unido, y la preocupación por este asunto había limitado sus viajes al país con su familia. 

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