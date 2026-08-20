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Barbie rinde homenaje a Marilyn Monroe

Mattel lanza una edición especial de Barbie Signature inspirada en el famoso vestido rosado de Los caballeros las prefieren rubias

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En el marco de las celebraciones por los 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie presentó una nueva muñeca Signature que recrea uno de los looks más emblemáticos de la leyenda de Hollywood.

La edición especial está inspirada en el personaje de Lorelei Lee en la película Los caballeros las prefieren rubias (1953). Asimismo, reproduce el icónico vestido de satén rosado con gran lazo, diseñado por William Travilla, junto a los largos guantes y las joyas que acompañaron la inolvidable interpretación de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”

.Desarrollada en colaboración con The Estate of Marilyn Monroe LLC, la muñeca salió a la venta el 18 de agosto de 2026 como parte de los homenajes por el centenario de la actriz.

Más de 70 años después, ese look sigue siendo uno de los grandes referentes de Marilyn Monroe y de la historia del cine.

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