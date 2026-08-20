Marvel presenta el nuevo elenco de X-Men

Marvel Studios reveló el elenco principal de su nueva película de X-Men durante el D23: The Ultimate Disney Fan Event, celebrado en California. Es por ello que Kevin Feige y el director, Jake Schreier lideraron la presentación, que generó gran expectativa entre los fanáticos por tratarse de la primera producción centrada en los mutantes creada directamente bajo el sello del MCU.



Así se supo que Sadie Sink interpretará a Jean Grey, por su parte Adam Driver asumirá el papel del antagonista Nathaniel Millbury, conocido como Mister Sinister, un villano clásico de los cómics que hasta ahora no había sido el antagonista principal en las adaptaciones cinematográficas de los X-Men. Driver, quien participó mediante un video grabado, afirmó que llevaba años conversando con Feige sobre su ingreso al MCU y que este proyecto resultó el adecuado.



El resto del reparto anunciado incluye a Christopher Abbott como el Profesor Charles Xavier; Kit Connor en la piel de Scott Summers ó Cíclope; Samara Weaving será Emma Frost; Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd interpretará a Tormenta