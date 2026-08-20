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Marvel presenta el nuevo elenco de X-Men

El filme estará listo para mediados del 2028 y los fanáticos ya están a la espera

Marvel presenta el nuevo elenco de X-Men
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Marvel Studios reveló el elenco principal de su nueva película de X-Men durante el D23: The Ultimate Disney Fan Event, celebrado en California. Es por ello que  Kevin Feige y el director, Jake Schreier lideraron la presentación, que generó gran expectativa entre los fanáticos por tratarse de la primera producción centrada en los mutantes creada directamente bajo el sello del MCU.

Así se supo que Sadie Sink interpretará a Jean Grey,  por su parte  Adam Driver asumirá el papel del antagonista Nathaniel Millbury, conocido como Mister Sinister, un villano clásico de los cómics que hasta ahora no había sido el antagonista principal en las adaptaciones cinematográficas de los X-Men. Driver, quien participó mediante un video grabado, afirmó que llevaba años conversando con Feige sobre su ingreso al MCU y que este proyecto resultó el adecuado.

El resto del reparto anunciado incluye a Christopher Abbott como el Profesor Charles Xavier;  Kit Connor en la piel de  Scott Summers ó  Cíclope; Samara Weaving será Emma Frost; Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd interpretará a Tormenta

El guion está a cargo de Lee Sung Jin y Joanna Calo, colaboradores previos de Schreier en proyectos como Thunderbolts y la serie Beef.

Los sucesos de Avengers: Secret Wars abrirían el camino a una era centrada en los mutantes dentro de la continuidad del MCU.

Tras la adquisición de 20th Century Fox por Disney en 2019, los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963 regresan con un enfoque completamente renovado, integrados al universo compartido de Marvel Studios.

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