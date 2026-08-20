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Jueves, 20 agosto 2026
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SIGUE EL ESCANDALO

Wanda Nara publicó y borró una polémica foto de su hija Isabella

La mediática compartió una imagen íntima de la menor en la bañera que generó fuertes críticas en redes. La eliminó rápidamente para evitar un nuevo conflicto con Mauro Icardi, en medio de la disputa judicial por la responsabilidad parental

Wanda Nara publicó y borró una polémica foto de su hija Isabella
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Wanda Nara volvió a generar polémica en las redes sociales. La mediática publicó una foto de su hija menor, Isabella, en un momento íntimo y, ante la lluvia de críticas, decidió borrarla para evitar una fuerte reacción de su exmarido, Mauro Icardi.

La imagen mostraba a la niña de espaldas en la bañera, junto a un mensaje escrito por ella misma en la pared con lápiz labial: “Mamá te amo. Isabella love”. La publicación no pasó desapercibida y desató una oleada de comentarios negativos en X, donde usuarios la acusaron de exponer a la menor a pesar de las restricciones judiciales.Entre las críticas más duras se leyeron frases como “Es asqueante lo que hace. Tiene prohibición de exponerlas, pero le importa cero”, “Exponer esa foto puede ser muy peligroso” y “Nefasta y psicópata”.

Aunque Icardi no se pronunció públicamente sobre el tema, el episodio se da en un contexto de alta tensión entre ambos.El mismo día, Wanda había compartido que se realizó exámenes de sangre para controlar su salud (padece leucemia) y se refugió en el cariño de sus hijas.

Paralelamente, la mediática presentó un nuevo pedido judicial, a través de su abogada Ana Rosenfeld, para suspender de manera cautelar la responsabilidad parental de Icardi. Entre las medidas solicitadas figuran el cuidado exclusivo de las niñas a su favor, pericias psicológicas y psiquiátricas al futbolista, y la prohibición de contacto personal y digital entre el padre y las menores.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia y el régimen de comunicación de sus hijas continúa sin resolución, y cada movimiento en redes vuelve a encender la disputa.

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