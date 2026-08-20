Chiquititas vuelve a volar: Arana y Cherri encabezan el regreso

Cris Morena vuelve a generar expectativa en el ambiente artístico con un proyecto que combina nostalgia y renovación: el regreso de Chiquititas en formato de show musical.



La creadora y su productora RGB Entertainment ya reservaron fechas en el Movistar Arena para 2027, con el objetivo de trasladar a Buenos Aires el furor que el clásico infantil genera actualmente en Israel.



os protagonistas ya apalabrados son Facundo Arana y Agustina Cherri, dos de las figuras más recordadas de la ficción original que marcó a toda una generación. Además de la posibilidad de sumar a otros exintegrantes de la tira, el elenco se completará con jóvenes talentos surgidos de “Otro Mundo”, la escuela artística de la productora, muchos de los cuales se lucen actualmente en Margarita, la producción más reciente de Cris Morena para Telefe y Max.



La estrategia no es casual. Tras el éxito de convocatoria de Margarita en el mismo estadio, la productora apunta a repetir la fórmula apelando al cariño del público adulto que creció con Chiquititas, uno de sus mayores éxitos históricos junto a Rebelde Way y Floricienta.



El desafío será unir la nostalgia con el atractivo de las nuevas figuras del semillero de RGB.El espejo del proyecto argentino es el espectáculo que se desarrolla en Tel Aviv, donde Chiquititas mantiene un fuerte arraigo cultural desde fines de los años 90. En estos días, Nadia Di Cello y Sebastián Francini cantaron junto a chicos israelíes y el resultado fue un éxito rotundo, con entradas agotadas en todas las funciones.



Ese mismo fenómeno es el que Cris Morena y su equipo buscan replicar en el Movistar Arena dentro de poco más de un año.Mientras se confirman las fechas exactas de 2027, crece la expectativa entre los fanáticos.



Con Arana y Cherri como cabezas de cartel, el próximo paso será conocer si otros históricos del elenco original se suman a esta propuesta que promete hacer volar nuevamente las alas de toda una generación.