Cerimedo: piden 180 días de prisión por el ataque a Nadia Beller

La detención de Fernando Cerimedo, consultor político argentino y cercano al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, generó un fuerte impacto político y judicial.



Acusado como autor intelectual del ataque a tiros contra su pareja, la abogada Nadia Beller, la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra prepara la imputación y pedirá al menos 180 días de prisión preventiva.



Vale mencionar que Beller recibió tres disparos la noche del martes en la puerta de un hotel de la zona empresarial de Santa Cruz de la Sierra. Dos sicarios, disfrazados de repartidores y a bordo de una moto, la atacaron, le quitaron la cartera y el teléfono, y se dieron a la fuga. La mujer fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra internada.



Asimismo, Cerimedo fue aprehendido horas después en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando se disponía a tomar un vuelo. Actualmente permanece detenido en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La Fiscalía solicitará que cumpla la medida en la cárcel de Palmasola, la más grande del país.



Desde el hospital, Beller publicó en Facebook capturas de chats que atribuyó a Cerimedo. En uno de ellos, el consultor se adjudica incidencia en decisiones del presidente Paz: “Y por suerte Rodrigo me empezó a hacer caso con el cambio de ministros y mano dura”. También difundió una fotografía de fajos de billetes junto a una placa de reconocimiento que lo identifica como “Asesor personal de S.E.”.



El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que Cerimedo colaboró en la campaña electoral y luego en la gestión, pero solo en el área de comunicación digital y sin designación oficial. “Él no ha ocupado un cargo específico en la estructura del Estado”, afirmó. Agregó que su rol se fue volviendo “tangencial”.Otros chats difundidos por Beller muestran un episodio de violencia física ocurrido semanas antes.



El 25 de junio le envió fotos de hematomas en rodilla, codo, cuello y pómulo. El 11 de julio le escribió: “Ah ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar”. La respuesta atribuida a Cerimedo fue: “Te pedí disculpas de mil formas”.



El presidente Rodrigo Paz expresó su solidaridad con Beller y ordenó una investigación “profunda, transparente y exhaustiva”. “Ninguna persona vinculada al Gobierno está por encima de la ley”, reforzó el vocero Gálvez.Cerimedo se negó a declarar por recomendación de su defensa. Sus abogados calificaron la acusación de “show político” y negaron que intentara escapar del país.