Confusión en el debate por Maradona: análisis de laboratorio pertenecían a su padre

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a verse envuelto en un escándalo. La Junta Médica Interdisciplinaria que analizó la historia clínica del exfutbolista utilizó por error estudios de laboratorio que no le pertenecían a él, sino a su padre, Diego “Don Diego” Maradona.



El error salió a la luz durante la audiencia del martes, mientras declaraba el nefrólogo Hernán Trimarchi, uno de los especialistas que integraron la Junta Médica. Al ser interrogado, un abogado defensor advirtió que un análisis presentado como parte de la historia clínica de Diego correspondía en realidad a su padre. Se trata de un estudio de laboratorio realizado el 3 de mayo de 2015 en el Sanatorio Los Arcos, de Swiss Medical. El informe mostraba valores elevados de creatinina plasmática (1,8 mg/dl), un indicador de la función renal. Ese dato fue utilizado para sostener que Maradona presentaba una falla renal crónica. Sin embargo, en esa fecha, el Diez se encontraba en Dubai, donde se desempeñaba como entrenador, mientras que su padre estaba internado en Los Arcos y falleció allí el 25 de junio de 2015. Además, los estudios cuestionados llevaban un número de socio de la cobertura médica distinto al de Diego.



Desde otras defensas también señalaron la gravedad del hecho, aunque algunos abogados consideraron que no necesariamente modifica todas las conclusiones de la Junta. Los jueces deberán ahora determinar el alcance real de la confusión y podrían evaluarse planteos de nulidad parcial del informe.



La Junta Médica había concluido que se debió garantizar a Maradona un estricto control médico clínico y bioquímico, y que el ingreso a un centro especializado en adicciones hubiera sido la conducta más adecuada. El error en los estudios utilizados debilita parte de esos argumentos.



En el proceso son juzgados por homicidio simple con dolo eventual siete profesionales de la salud: la médica Nancy Forlini, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.