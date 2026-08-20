Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2026 QUIEN CONTROLA

Patronato de Liberados: los $27 mil millones que nadie vio venir

La causa que investiga el uso de personas vulnerables en una millonaria maniobra financiera también expone otra trama: la de los controles que fallaron y las responsabilidades que, tras el escándalo, parecen diluirse entre organismos, oficinas y funcionarios.

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