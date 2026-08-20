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Hallaron muerto a un nene en Santa Fé: detuvieron a su madre e investigan posible violencia infantil

Una llamada al 911 alertó sobre una situación de violencia en una vivienda de barrio Reyes. Cuando llegó la policía, la madre sostenía el cuerpo sin vida de su hijo. La Justicia ordenó autopsia, pericias y análisis de cámaras de seguridad

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Un llamado de emergencia al 911 que advertía sobre una posible situación de violencia en una casa de la ciudad de San Justo, en Santa Fe, derivó este miércoles por la tarde en un hallazgo impactante: un nene de 6 años yacía sin vida en brazos de su madre.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes. Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con la mujer, de 22 años e identificada como R.M., sosteniendo el cuerpo de su hijo.

La madre quedó detenida de manera preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, de la Unidad Fiscal de San Justo. Ante la falta de certeza sobre las circunstancias de la muerte, la magistrada ordenó preservar la escena del hecho, levantar huellas, recolectar elementos de interés y analizar cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. Ese estudio será clave para determinar si la muerte se produjo por causas naturales, un accidente o si medió la intervención de terceros.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabaja en el lugar, mientras los investigadores recorren el barrio en busca de testigos que puedan aportar datos sobre las horas previas al hallazgo.

Por el momento, no se informó de manera oficial la causa de la muerte. En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Montegrosso ofrecerán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo para brindar mayores detalles sobre las primeras medidas adoptadas.

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