Ante la crisis, la Legislatura pone el foco en el endeudamiento familiar

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El endeudamiento de las familias bonaerenses comenzó a ganar espacio en la agenda de la Legislatura con distintas iniciativas que apuntan a proteger los ingresos, prevenir situaciones de sobreendeudamiento y establecer mecanismos de asistencia frente a deudas que pueden poner en riesgo el patrimonio familiar.
En ese marco, dos proyectos impulsados desde el oficialismo ponen el foco en problemáticas diferentes pero vinculadas: mientras una iniciativa busca limitar los descuentos que pueden aplicarse sobre los salarios de los trabajadores estatales, otra apunta a proteger la vivienda única frente a procesos de ejecución hipotecaria.
Vivienda única: una iniciativa para frenar ejecuciones hipotecarias
La comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados, presidida por Ana Luz Balor, tuvo su primer encuentro del año y obtuvo dictamen favorable un proyecto de la diputada de La Cámpora, Margarita Recalde, que busca reforzar la protección de la vivienda única familiar frente a ejecuciones hipotecarias.
La iniciativa propone incorporar una herramienta dentro del Código Procesal Civil y Comercial para que, cuando se tramite una ejecución hipotecaria, la persona demandada pueda demostrar que el inmueble constituye su vivienda única y presentar una alternativa para cancelar la deuda.
La propuesta contempla una instancia dentro del proceso judicial en la que puedan intervenir el deudor, el acreedor y el juez, con el objetivo de avanzar en una posible solución antes de que el procedimiento derive en la pérdida del inmueble.
Recalde sostuvo que el problema afecta especialmente a quienes, ante la imposibilidad de acceder a un crédito bancario, terminan recurriendo a prestamistas con condiciones diferentes a las del sistema financiero tradicional.
Sin embargo, el proyecto generó resistencia entre legisladores de la oposición. El titular del bloque PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich, presentó un dictamen de rechazo y advirtió que la iniciativa podría terminar afectando el mercado hipotecario. Desde ese sector plantearon que una modificación de estas características podría generar mayores dificultades para acceder a créditos destinados a la compra de la primera vivienda y encarecer las condiciones de financiamiento.
Un límite del 30% para los descuentos sobre los salarios
El presidente de bloque de Fuerza Patria en la Cámara Alta, Sergio Berni, presentó un proyecto para crear el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos. La iniciativa plantea establecer un techo para los descuentos voluntarios que se realizan sobre los haberes de los trabajadores de la administración pública.
De acuerdo con la propuesta, esas deducciones no podrían superar el 30% de la remuneración neta protegida, garantizando que al menos el 70% del salario permanezca disponible para el empleado. Además, se establece que ningún descuento podría provocar que el ingreso efectivo del trabajador quede por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación.
“Hay que proteger el salario”, es el argumento central detrás de la iniciativa, que busca evitar que la acumulación de préstamos, cuotas y otras obligaciones termine absorbiendo una parte sustancial de los ingresos mensuales.
El proyecto también contempla una alternativa para quienes ya se encuentran atravesando una situación de sobreendeudamiento. El mecanismo sería de adhesión voluntaria y permitiría consolidar obligaciones, extender los plazos de pago, reducir tasas y unificar diferentes cuotas en un único compromiso financiero, de acuerdo con la capacidad económica del trabajador.