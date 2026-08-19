Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 PROYECTOS

Ante la crisis, la Legislatura pone el foco en el endeudamiento familiar

Las propuestas que tuvieron luz verde en las comisiones de ambas cámaras buscan contener el sobreendeudamiento de trabajadores estatales y evitar la pérdida de la vivienda única.

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