Benjamín Vicuña prepara acciones legales contra la China e Icardi

Benjamín Vicuña estaría preparando una acción legal contra su expareja, la China Suárez, y el futbolista Mauro Icardi. El detonante fue un extenso descargo que Icardi publicó el fin de semana, en el que intentó presentarlo como un mal padre.



La situación recuerda lo ocurrido hace un año, cuando la actriz publicó un posteo de bronca luego de que le revocaran los permisos de viaje al exterior de sus hijos en común. Aquella publicación terminó siendo eliminada.



Según trascendió, Vicuña se cansó de las acusaciones reiteradas en redes sociales y busca una contraofensiva legal. No se trata de una disputa por la tenencia o la patria potestad de los niños, sino de una posible demanda por hostigamiento, al tratarse de la segunda exposición pública de este tipo. Además, se conoció que el actor habría decidido no renovar los permisos de salida del país de sus hijos.



Existía un acuerdo previo con la China Suárez cuando los menores se mudaron con ella a Turquía. Sin embargo, como Icardi aún no tiene un club fijo, la familia se mantiene en Argentina y cualquier nuevo traslado deberá renegociarse.



Mientras tanto, Icardi reforzó su postura con una nueva publicación que incluía una foto de su baño y una frase de una canción de su novia: “Si yo hablara, vos te irías del país”.