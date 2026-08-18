Volver | La Tecla Municipios 18 de agosto de 2026 QUIEBRE

Ex libertaria oficializa la ruptura en el Concejo y rebautiza su bloque

La concejala de Junín, Belén Veronelli, confirmó su distanciamiento de La Libertad Avanza. Denominó a su bancada unipersonal “Libertad y Justicia” y profundizó diferencias con el gobierno de Milei.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.