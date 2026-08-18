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Ex libertaria oficializa la ruptura en el Concejo y rebautiza su bloque 

La concejala de Junín, Belén Veronelli, confirmó su distanciamiento de La Libertad Avanza. Denominó a su bancada unipersonal “Libertad y Justicia” y profundizó diferencias con el gobierno de Milei. 

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La concejala Belén Veronelli formalizó su ruptura con La Libertad Avanza y anunció que a partir de ahora integrará el Concejo Deliberante de Junín a través del unibloque “Libertad y Justicia”.  

La decisión implica el fin de su vinculación orgánica con el espacio libertario y le otorga mayor autonomía para definir su posición frente a cada proyecto, tanto en asuntos locales como en relación con las políticas del Gobierno nacional.  

“Tomar esta decisión me ha costado tiempo, pero se corresponde con mis principios acerca de lo que es más consecuente con mis valores e ideas que tengo como ciudadana y mujer de la política”, explicó Veronelli.  

La edil aclaró que su alejamiento no significa abandonar la defensa de la libertad, sino marcar diferencias con el rumbo adoptado por La Libertad Avanza y con determinadas medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.  

“Seguimos defendiendo la libertad, pero entendemos que la libertad debe estar acompañada por justicia, respeto por las instituciones y soluciones concretas para los vecinos, sobre todo aquellos sectores más vulnerables”, afirmó.

Con el nuevo bloque, Veronelli consolida una postura independiente que le permita evaluar cada debate sin las ataduras de una pertenencia partidaria, conservando su banca pero ya no como representante de La Libertad Avanza.
 

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