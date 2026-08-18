Cuánto pesa realmente la atención a extranjeros en los hospitales bonaerenses
Mientras Nación avanza con el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente, las estadísticas de la Provincia muestran una incidencia mínima sobre consultas, guardias, internaciones y vacunación.
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La atención de extranjeros no residentes tiene una incidencia inferior al 1% en las principales prestaciones del sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales del Ministerio de Salud bonaerense. Las cifras tomaron relevancia luego de que el Gobierno nacional reglamentara el cobro de prestaciones no urgentes para quienes no tengan residencia permanente en el país.
De acuerdo con el relevamiento provincial, los extranjeros no residentes representan el 0,2% de las consultas ambulatorias, el 0,3% de las atenciones por guardia y el 0,7% de las internaciones. También constituyen apenas el 0,2% de las personas vacunadas según los registros analizados.
Solo 3.205 consultas sobre más de 1,4 millones
Durante 2023, la Historia de Salud Integrada (HSI) contabilizó 1.456.483 consultas en establecimientos bonaerenses. De ese total, 3.205 fueron realizadas por extranjeros no residentes, equivalente al 0,2%.
Los registros de las guardias muestran una proporción similar. Sobre las personas atendidas en 57 hospitales y Unidades de Pronta Atención provinciales, solo el 0,3% eran extranjeros no residentes.
La Matanza registró la mayor proporción, aunque alcanzó apenas el 0,6% de las consultas. Le siguieron Moreno y San Fernando, ambos con 0,54%; La Plata, con 0,49%; y Morón, con 0,47%.
La misma tendencia se observa en las hospitalizaciones. Durante 2023, 6.837 extranjeros no residentes fueron internados en hospitales bonaerenses sobre un universo cercano al millón de personas, lo que representó el 0,7% del total.
Por distrito, Moreno presentó la proporción más elevada, con extranjeros no residentes en el 2,18% de sus internaciones. Detrás se ubicaron La Matanza, con 1,71%, y Presidente Perón, con 1,67%, según el gráfico incluido en el informe provincial.
Los porcentajes también son bajos en el acceso a medicamentos. Durante 2023, 119.132 personas recibieron medicación para enfermedades crónicas no transmisibles y solamente 185 eran extranjeros no residentes, es decir, el 0,2%.
De esos casos, 180 correspondieron a medicamentos de bajo costo y apenas cinco a tratamientos de alto costo, equivalentes al 0,1% de los pacientes de esa última categoría.
En los tratamientos contra el VIH, 100 de las 6.085 prestaciones dispensadas en la Provincia correspondieron a extranjeros sin residencia, el 1,6% del total. En el caso del Instituto Provincial del Cáncer, el informe identifica 108 personas que al momento de registrarse tenían residencia precaria y constancia de solicitud de DNI, equivalentes al 1% de las personas alcanzadas por el organismo.
La discusión por el cobro a extranjeros
Los datos se conocieron en medio de la controversia por la decisión del Gobierno nacional de cobrar las prestaciones sanitarias no urgentes a extranjeros sin residencia permanente. La medida fue reglamentada por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución 1066/2026, en el marco de los cambios introducidos por el DNU 366/2025.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, rechazó la disposición, la calificó de “inconstitucional” y sostuvo que no se aplicará en el sistema sanitario provincial. Para fundamentar su posición recurrió al artículo 36, inciso 8, de la Constitución bonaerense, que garantiza el acceso a la salud y sostiene el carácter público y gratuito de los hospitales.
El funcionario también calificó la iniciativa nacional como una “bomba de humo” y sostuvo que el peso real de la atención de extranjeros no residentes es prácticamente nulo sobre el funcionamiento del sistema sanitario.
Esa posición coincide con la conclusión del informe elaborado por la cartera sanitaria provincial, que considera que el uso del sistema público por parte de extranjeros no residentes es “muy poco significativo” y que su impacto sobre la disponibilidad de camas, turnos y presupuesto es “ínfimo”.
La normativa nacional mantiene garantizada la atención de emergencias independientemente de la situación migratoria. Para las prestaciones que no sean urgentes, los extranjeros sin residencia permanente deberán acreditar un seguro de salud o afrontar el costo de la atención.