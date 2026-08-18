Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de agosto de 2026 POLEMICA SIN FIN

Cuánto pesa realmente la atención a extranjeros en los hospitales bonaerenses

Mientras Nación avanza con el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente, las estadísticas de la Provincia muestran una incidencia mínima sobre consultas, guardias, internaciones y vacunación.

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