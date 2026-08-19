Preocupación por la salud del padre de Tini en medio de su boda con De Paul

Alejandro Stoessel, reconocido productor televisivo y padre de la cantante Tini Stoessel, generó preocupación en las últimas horas luego de ser internado este martes por un intenso dolor en el pecho. El episodio se produjo después de un fin de semana en Cariló. Alrededor de las 17 horas decidió consultar en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, donde permanece bajo observación médica.



Fuentes del entorno familiar indicaron que su estado es estable, que se encuentra consciente y acompañado, y que por el momento no hay indicios de gravedad ni necesidad de terapia intensiva o intervención quirúrgica. Los especialistas continúan realizando estudios para determinar el origen del cuadro. La situación genera especial atención por antecedentes médicos previos del productor, que en el pasado llevaron a Tini a suspender compromisos artísticos para acompañar a su familia.



En paralelo, avanza la organización de lo que se presenta como el casamiento del año: el de Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul, previsto para el 19 de diciembre de 2026 en el predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La lista preliminar de invitados incluye a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Susana Giménez, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Lele Pons, Stefi Roitman, Sergio “Kun” Agüero, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, entre otros integrantes de la Selección argentina. Entre las ausencias confirmadas o en duda figuran los propios padres de la cantante, Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, por distanciamiento familiar. También estarían descartados Camila Homs y Marcelo Tinelli. Aún no se confirmó la presencia de Alejandro Sanz ni de David y Victoria Beckham. Lizardo Ponce, por su parte, declaró públicamente que todavía no recibió invitación.



Mientras el entorno de Alejandro Stoessel transmite tranquilidad y prioriza la evolución médica del productor, la preparación de la boda sigue su curso con ajustes en la lista de invitados.