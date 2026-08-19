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SIGUE LA CAUSA

Juicio a “Pity” Álvarez: declaran cuatro policías por el crimen de Cristian Díaz

El Tribunal Oral en lo Criminal N°29 escuchará este miércoles a efectivos que intervinieron tras el homicidio ocurrido en 2018 en el barrio Samoré. El músico confirmará su presencia en la audiencia, mientras su defensa insiste en cuestionar su capacidad para seguir el debate

Juicio a “Pity” Álvarez: declaran cuatro policías por el crimen de Cristian Díaz
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El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz entra este miércoles en su segunda semana. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, presidido por Gustavo Goerner, escucharán las declaraciones de cuatro policías citados en la causa. Sus testimonios se centrarán en la llegada de las fuerzas de seguridad al barrio Samoré de Villa Lugano tras el crimen, ocurrido en la madrugada del 12 de julio de 2018, y en las actuaciones posteriores, entre ellas las vinculadas con el hallazgo del arma utilizada en el homicidio.

La audiencia comenzará a las 10 en la sede judicial de la calle Paraguay al 1500. Hasta el momento se celebraron tres jornadas en las que declararon diez testigos, entre familiares, amigos y vecinos. Álvarez, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego, finalmente asistirá, pese a haber manifestado antes que no lo haría.

Desde el entorno del músico destacan la importancia de su presencia ante los planteos de la defensa, liderada por el defensor oficial Javier Marino, quien insiste en que Álvarez no se encuentra en condiciones de afrontar jornadas extensas y ha solicitado reiteradamente la suspensión del debate. El tribunal ha rechazado esos pedidos.

En la primera semana, Álvarez se negó a declarar y en varias ocasiones mostró signos de somnolencia, aunque en otras instancias siguió los testimonios, escribió y dibujó. Entre los relatos más relevantes figuró el de un amigo de la víctima, quien describió la discusión previa y los disparos, y el de la entonces pareja del músico, quien admitió haber descartado el arma en una alcantarilla.

El proceso continúa con la expectativa puesta en reconstruir con mayor detalle las actuaciones policiales posteriores al hecho.

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