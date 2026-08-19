Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido del circuito de tenis

El tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) tras dar positivo por cocaína en un control de dopaje.



La muestra se tomó el 22 de junio de 2026 durante el ATP 250 de Mallorca y un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó el 17 de julio la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la sustancia.La cocaína está clasificada como estimulante y sustancia de abuso en la lista prohibida de la AMA, y se encuentra prohibida en competición según el Programa Antidopaje del Tenis.



Por la naturaleza de la sustancia, la suspensión provisional es obligatoria y rige desde el 4 de agosto. Mientras dure la medida, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o autorizado por World Tennis, la ATP, la WTA, los Grand Slam o federaciones nacionales.



El jugador tiene derecho a apelar, pero hasta el momento no lo ha hecho.Antes de la publicación oficial del comunicado de la ITIA, Kyrgios se adelantó en redes sociales y asumió la responsabilidad. “Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”, escribió. Pidió perdón a sus fans, su familia, sus patrocinadores y, especialmente, a los niños que lo siguen: “Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”.El australiano explicó el contexto de sus últimos años, marcados por lesiones que le afectaron física y mentalmente. Señaló que aceptar el posible final de su carrera ha sido más difícil de lo imaginado y que en algunos momentos se sintió impotente y solo, aunque aclaró que nada de eso justifica su actuar.



Anunció que se alejará de las redes sociales y de la vida pública durante 28 días para concentrarse en su recuperación, y pidió que se respete su privacidad y la de su familia. “Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes”, concluyó.



Kyrgios, exnúmero 13 del mundo y finalista de Wimbledon en 2022, ha atravesado una etapa final de carrera marcada por problemas físicos. En su trayectoria profesional conquistó siete títulos ATP individuales y acumuló más de 12 millones de dólares en premios, aunque también protagonizó numerosos incidentes disciplinarios dentro y fuera de las canchas.