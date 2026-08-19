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Apagón en La Plata: investigan el incendio en Tolosa y vecinos protestan por falta de luz

Un incendio en la Estación Transformadora Tolosa dejó sin electricidad a unos 65.000 usuarios desde la madrugada del lunes. Mientras tanto, persisten los reclamos y piquetes en el Casco y la Zona Norte

Apagón en La Plata: investigan el incendio en Tolosa y vecinos protestan por falta de luz
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Un incendio ocurrido en la madrugada del lunes 17 de agosto en la Estación Transformadora Tolosa provocó un apagón masivo que afectó a aproximadamente 65.000 usuarios de La Plata (sobre un total de cerca de 400.000 del área de concesión de Edelap).

Dos días después, las causas del siniestro aún se investigan y miles de vecinos continúan sin suministro o con cortes intermitentes.

Desde Edelap confirmaron que el incidente no involucró un transformador, lo que resulta alentador, ya que la reposición de uno de esas características podría demorar alrededor de un año.

Mientras avanza la investigación, el malestar vecinal se tradujo en protestas y piquetes durante la tarde del martes. En Tolosa, Ringuelet, La Loma y otros barrios del Casco y la Zona Norte, vecinos cortaron calles como 520 y 3, 7 y 517, 21 y 38, 10 y 43, entre otras, para reclamar respuestas.

Algunos comerciantes denunciaron pérdidas millonarias en mercadería y costos diarios de hasta 200.000 pesos por el alquiler de grupos electrógenos.

Edelap informó que el 90% de los usuarios afectados ya recuperó el servicio y anunció que el operativo con generadores continuará en las próximas horas para restablecer completamente el suministro.

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