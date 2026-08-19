Alerta naranja por cianobacterias: prohíben ingresar al agua en 17 municipios bonaerenses
La Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense activó un alerta sanitaria de nivel naranja por la presencia de cianobacterias en cursos y espejos de agua de 17 distritos. Las autoridades recomendaron evitar el contacto con las zonas afectadas y no consumir alimentos provenientes de esos sectores.
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La Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense activó un alerta sanitaria de nivel naranja por la presencia de cianobacterias en cursos y espejos de agua de 17 distritos. Las autoridades recomendaron evitar el contacto con las zonas afectadas y no consumir alimentos provenientes de esos sectores.
La medida, emitida por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, contempla la colocación de la bandera sanitaria correspondiente y establece la prohibición de ingresar al agua en los lugares alcanzados por la advertencia.
Los municipios incluidos en el alerta son 25 de Mayo, Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte y Trenque Lauquen.
Las cianobacterias son organismos microscópicos que pueden desarrollarse en aguas dulces, saladas y salobres. Algunas especies producen toxinas que pueden afectar la salud humana y generar problemas gastrointestinales, dermatológicos, respiratorios y neurológicos.
Entre los síntomas asociados al contacto o la exposición se encuentran vómitos, diarrea, debilidad muscular, irritaciones y alergias en la piel, además de dolores de cabeza, oído y ojos. También existe riesgo por la ingesta de agua contaminada o por la inhalación de aerosoles generados en zonas afectadas.
Por qué aparecen cianobacterias durante el invierno
Aunque las floraciones de cianobacterias suelen relacionarse con las altas temperaturas del verano, su presencia durante el invierno también puede producirse por distintos factores ambientales.
Entre ellos se encuentra la acumulación de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, el incremento progresivo de la temperatura del agua asociado al cambio climático y la adaptación de determinadas cepas al frío.
Ante la presencia de la bandera sanitaria de advertencia, las autoridades recomiendan no ingresar al agua, evitar el contacto con las zonas afectadas y consultar al personal guardavidas o a los organismos municipales ante cualquier duda. También se solicita no consumir alimentos provenientes de los sectores alcanzados por la contaminación.