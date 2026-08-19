Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 PROHIBICION

Alerta naranja por cianobacterias: prohíben ingresar al agua en 17 municipios bonaerenses

La Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense activó un alerta sanitaria de nivel naranja por la presencia de cianobacterias en cursos y espejos de agua de 17 distritos. Las autoridades recomendaron evitar el contacto con las zonas afectadas y no consumir alimentos provenientes de esos sectores.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.