Obras, arena y una carrera: la polémica ambiental que rodea al Enduro de Invierno

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La construcción del circuito para el Enduro de Invierno en las playas de Pinamar desató cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y vecinos. Las tareas -que incluyen palas mecánicas y retroexcavadoras para modificar sectores de arena- arrancaron a pocos días de la competencia.
La Fundación Ecológica de Pinamar difundió imágenes de los trabajos y presentó reclamos ante la Municipalidad y la Provincia para frenar las obras. A eso se sumó una denuncia administrativa de un particular, que pide la paralización de las tareas por presuntas violaciones a las ordenanzas de protección del frente costero.
La competencia se correrá el 29 y 30 de agosto con unos 350 pilotos de motos y cuatriciclos. El circuito tendrá 3,2 kilómetros y se trazará en paralelo a la Avenida del Mar, entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach, frente a algunos de los sectores más tradicionales de la costa pinamarense.
Según destaca el matutino La Nación, las organizaciones ambientalistas cuestionan la legalidad de los movimientos de arena y la circulación de vehículos sobre la playa. Advierten que las excavaciones podrían afectar el ecosistema costero y, eventualmente, las napas de agua dulce. Sostienen además que no habría una declaración de impacto ambiental firmada por la autoridad provincial competente.
Desde la organización del Enduro rechazaron las críticas: aseguraron que, terminada la competencia, la pista se desmontará y el sector recuperará su fisonomía original en unas 72 horas, y que habrá protocolos para el manejo de combustibles, aceites y residuos generados durante el evento.
Desde la Municipalidad respondieron que el evento fue autorizado por el Concejo Deliberante, que aprobó su realización por mayoría la semana pasada. El oficialismo indicó que existe un informe de impacto ambiental presentado por los organizadores, mientras que la empresa EDV Entertainment sostuvo que el trazado fue diseñado para reducir la intervención sobre médanos y zonas de recuperación dunícola.