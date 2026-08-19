Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 PINAMAR

Obras, arena y una carrera: la polémica ambiental que rodea al Enduro de Invierno

La preparación del circuito generó cruces entre ambientalistas, vecinos, la Municipalidad y los organizadores. El evento contará con unos 350 pilotos y tendrá lugar el último fin de semana de agosto.

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