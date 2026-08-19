Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La ciudad de Mar del Plata y el dilema de la inseguridad

Los últimos crímenes encendieron el reclamo y obligaron a mover piezas. La mirada del intendente interino Agustín Neme y el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez sobre la situación.

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