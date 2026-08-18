Karina depone las armas para preparar la visita del Papa

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, no le cae bien al presidente de la Nación, Javier Milei, en virtud de sus críticas más o menos explícitas a las políticas del gobierno libertario. Pero hoy el eclesiástico fue invitado a la Casa Rosada, nada menos que por Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.
La reunión no tuvo que ver con estas críticas ni con las acciones del gobierno en general, sino con algo mucho más ligado a la actividad de la Iglesia: la visita que el Papa León XIV tiene previsto realizar a la Argentina en noviembre.
García Cuerva y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), fueron recibidos por la alta funcionaria en su despacho. También acudió el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach.
Los prelados explicaron que la idea del encuentro fue “trabajar en conjunto” para ajustar todos los detalles del paso del Pontífice por nuestro país.
Además de Karina, estuvieron presentes en el cónclave el canciller Pablo Quirno y las ministras de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Capital Humano, Sandra Pettovello. También hubo un representante del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): el jefe del gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny.
Robert Prevost (tal el nombre de nacimiento de León) estará en suelo argentino entre el 8 y el 11 de noviembre. Pasará por las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Y tanto el gobierno bonaerense como el cordobés serán convocados para un nuevo encuentro conjunto en el que articularán las acciones a llevar adelante.
Entre estas acciones se encuentra, obviamente, el operativo de seguridad, que estará a cargo del gobierno nacional, pero se coordinará con las provincias respectivas.
Además de la Argentina, la gira novembrina del Papa lo llevará a Perú y Uruguay.