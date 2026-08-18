Volver | La Tecla Nacionales 18 de agosto de 2026 RECIBIÓ A GARCÍA CUERVA

Karina depone las armas para preparar la visita del Papa

La hermana del Presidente recibió al arzobispo porteño, crítico del gobierno, y a dos sacerdotes católicos, para avanzar en la coordinación del itinerario de León XIV. Buscan “trabajar en conjunto”.

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