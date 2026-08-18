Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de agosto de 2026 INCUMPLIMIENTOS

La Corte bonaerense avaló la sanción a Pedidos Ya por la situación de 62 repartidores

La Suprema Corte bonaerense rechazó el recurso de Repartos Ya, firma que opera bajo Pedidos Ya, contra una multa de $17 millones impuesta por el Ministerio de Trabajo por incumplimientos laborales vinculados a 70 repartidores. La causa aún continúa por otros ocho casos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.