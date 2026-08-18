Municipales bonaerenses en pie de guerra: no dejarán en paz a Kicillof durante un año
Desde la FESIMUBO anunciaron que sostendrán un plan de lucha de un año entero para que la Provincia convoque al Consejo del Empleo Municipal, algo que esperan desde hace una década. Una complicación más para la carrera presidencial del Gobernador.
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Los trabajadores municipales son un sector especialmente castigado en la provincia de Buenos Aires, con salarios que muchas veces bordean la línea de la indigencia. Y si bien la situación varía mucho de municipio a municipio, desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) esperan que el gobierno de Axel Kicillof tome el toro por las astas y haga lo que vienen esperando hace diez años: que se convoque al Consejo del Empleo Municipal.
Por eso, el titular de la Federación, Hernán Doval, anticipó que llevarán adelante un plan de lucha que se extenderá por un año entero, para presionar a la Provincia a que realice la convocatoria, con el objetivo de que se llegue a un consenso básico sobre el salario y las condiciones de trabajo de los empleados de las distintas comunas.
Entrevistado en el canal de streaming Sin Retorno, Doval detalló que en algunos distritos el sueldo básico de un empleado es de apenas 150.000 pesos, y anunció que habrá “protestas sorpresivas” en los distintos municipios en forma escalonada.
Hernán Doval
El gremialista exhortó al Ministerio de Trabajo provincial a cumplir con lo que indica la Ley 14.656 (sancionada en 2014), que establece la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal. Doval conoce bien la norma porque él mismo la redactó cuando era diputado provincial. Hace una década que el Consejo no es convocado.
“Estamos armando una estrategia para sostener el plan de lucha durante todo un año de manera dosificada. Ya estamos planificando también las acciones del verano junto a todos los sindicatos del Partido de la Costa”, anticipó el titular de la FESIMUBO.
Este esquema promete ser un dolor de cabeza más para Kicillof, ya que se extenderá justamente a lo largo del último año de su gobierno, que será también el período fuerte de su campaña presidencial.
“Basta de hacer gimnasia por las redes sociales o decir cosas que después no se sostienen en la calle. Hay que salir a la calle, pero con una estrategia inteligente que no se agote en dos semanas”, dijo Doval a Sin Retorno.