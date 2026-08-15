Volver | La Tecla Nacionales 15 de agosto de 2026 SELECCION MAYOR

A un mes del partido que “ganamos todos”: la memoria de una jornada inolvidable

La Asociación del Fútbol Argentino recordó con una publicación en redes sociales un partido que quedó marcado como un momento histórico. A un mes de aquel encuentro, la frase elegida volvió a poner en primer plano una celebración que trascendió el resultado deportivo.

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