A un mes del partido que “ganamos todos”: la memoria de una jornada inolvidable
La Asociación del Fútbol Argentino recordó con una publicación en redes sociales un partido que quedó marcado como un momento histórico. A un mes de aquel encuentro, la frase elegida volvió a poner en primer plano una celebración que trascendió el resultado deportivo.
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La Asociación del Fútbol Argentino recordó con una publicación en redes sociales un partido que quedó marcado como un momento histórico. A un mes de aquel encuentro, la frase elegida volvió a poner en primer plano una celebración que trascendió el resultado deportivo. “Se cumple un mes de este partido inolvidable e histórico. El partido que ganamos todos”, publicó la AFA, acompañando el mensaje con imágenes de aquella jornada.
La publicación funcionó como una suerte de cápsula del tiempo: apenas unas palabras fueron suficientes para recuperar las emociones de un partido que, para el fútbol argentino, tuvo una dimensión que fue mucho más allá de los 90 minutos.
A un mes de aquel encuentro, la frase “el partido que ganamos todos” adquirió un nuevo peso. La AFA eligió recordar la fecha desde el sentimiento colectivo, apelando a una idea que suele aparecer en los momentos más importantes del seleccionado: cuando la camiseta deja de representar solamente a un equipo y pasa a convertirse en un punto de encuentro.
Las redes sociales hicieron el resto. La publicación volvió a poner en circulación imágenes, recuerdos y sensaciones de aquella jornada, mientras los hinchas revivieron un partido que ya forma parte del archivo emocional del fútbol argentino.
Un mes después, el resultado permanece, pero también permanece algo más difícil de medir: la sensación de haber sido parte de un momento compartido. Y esa parece ser, justamente, la memoria que la AFA quiso recuperar con una frase breve: “El partido que ganamos todos”.