Un senador motoriza la prevención ante la llegada de El Niño

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El senador provincial Pablo Petrecca, presidente del bloque del PRO, participó en General Arenales de la reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado – Subregión A1, encuentro que había solicitado para anticipar posibles escenarios ante la llegada del fenómeno de El Niño.
La reunión permitió analizar los distintos escenarios climáticos e hídricos que podrían presentarse en los próximos meses y coordinar acciones entre los organismos provinciales y los municipios para estar preparados frente a un eventual incremento de las precipitaciones en la región.
Participaron especialistas de la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de Hidráulica y representantes de los ocho municipios que integran la cuenca.
“La prevención requiere planificación, coordinación y trabajo conjunto”, manifestó Petrecca, que viene impulsando una agenda preventiva frente a esta situación.
El 30 de julio, el senador mantuvo una reunión con el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, en la que planteó la necesidad de convocar al Comité y comenzar a trabajar anticipadamente sobre los posibles escenarios.
“Pedí esta reunión del Comité de Cuenca del Salado porque necesitamos anticiparnos a un fenómeno climático que podría afectar a nuestra región. No podemos esperar a que llegue el problema para empezar a actuar: tenemos que prepararnos antes. Por eso, esperamos sumar todas las herramientas tecnológicas posibles, como así también, siempre en conjunto entre la provincia y los municipios, tomar las medidas que sean necesarias para prevenir ”, afirmó Petrecca.
El Comité A1 está integrado por General Arenales, Junín, Lincoln, General Villegas, Leandro N. Alem, Florentino Ameghino, General Pinto y General Viamonte, municipios que comparten un mismo sistema hídrico y para los cuales resulta fundamental coordinar las decisiones que puedan tener impacto sobre toda la región.
Durante el encuentro, los especialistas de la ADA y de la Dirección Provincial de Hidráulica brindaron información técnica para evaluar la situación y trabajar sobre diferentes escenarios, con especial atención en las medidas necesarias para disminuir riesgos sobre las localidades, los caminos rurales y la producción.
El senador destacó la importancia de mantener activos estos ámbitos regionales y avanzar con una política hídrica basada en la prevención: anticiparse, planificar y coordinar para que los municipios estén preparados antes de que una contingencia climática se transforme en una emergencia.