Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2026 PREVISOR

Un senador motoriza la prevención ante la llegada de El Niño

El proísta Pablo Petrecca convocó a una reunión en General Arenales para analizar posibles escenarios y prevenir las consecuencias del fenómeno climático.

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