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El efecto Flynn en pleno descenso

Esta situación a la inversa revela la caída del coeficiente intelectual. Además, esto reduce la capacidad analítica, sin embargo se mitiga con mejor educación y menos pantallas

El efecto Flynn en pleno descenso
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Se llama efecto Flynn inverso porque es lo contrario del efecto Flynn. Este último debe su nombre al investigador James Flynn, quien documentó el aumento constante de las puntuaciones de CI (unos 2-3 puntos por década) durante el siglo XX.


Cuando a partir de los años 90 se detectó que esa tendencia se había detenido e incluso invertido, y las puntuaciones comenzaban a bajar en varios países, los científicos lo bautizaron como efecto Flynn inverso o negativo.

El efecto Flynn inverso es el descenso del coeficiente intelectual en países desarrollados tras décadas de aumento. Desde los años noventa, en Noruega, Reino Unido, EE.UU. y otros, bajaron las puntuaciones en razonamiento verbal, abstracto y matemático.

Los efectos advertidos fueron menor concentración sostenida, pensamiento crítico y capacidad de resolver problemas complejos, con impacto en educación, productividad y toma de decisiones. Entre las causas más identificadas destacan los cambios educativos, con un menor énfasis en el razonamiento abstracto y el pensamiento analítico. El exceso de pantallas reduce la atención sostenida, la lectura profunda y el esfuerzo cognitivo.

La nutrición y el estilo de vida también influyen, por el aumento de ultraprocesados, el sedentarismo y la peor calidad del sueño.

Finalmente, se investiga el posible papel de contaminantes neurotóxicos como residuales de plomo, pesticidas o partículas finas.Estas transformaciones del entorno estimulan menos las habilidades que los tests de inteligencia midieron durante el siglo XX, explicando la inversión de la tendencia histórica.

Entre las soluciones pueden ser reforzar la educación analítica, limitar el exceso de pantallas, fomentar la lectura profunda y promover hábitos saludables (sueño, nutrición y ejercicio) desde la infancia.Para empezar, el cuidado de la mente precisa de algunas pautas.

Dormir entre 7 y 9 horas consolida los recuerdos, mientras el ejercicio aeróbico aumenta el flujo sanguíneo al cerebro. Una dieta rica en omega-3, frutas y verduras protege las neuronas. Leer libros físicos, jugar a juegos de mesa o hacer crucigramas sin pantallas, junto con nuevos aprendizajes y repetición espaciada, fortalecen las conexiones neuronales y cuidan la memoria.

Reducir el estrés con meditación, mantener relaciones sociales y una buena hidratación también impulsan la memoria. La constancia en estos hábitos genera mejoras notables y previene el deterioro cognitivo.

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