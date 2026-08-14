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El gran movimiento de Cristian Castro

El cantante terminó el bachillerato a distancia a los 51 años

El gran movimiento de Cristian Castro
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Cristian Castro se graduó de la escuela secundaria a los 51 años en Ciudad de México. Terminó el bachillerato a distancia tras dos años y medio de estudio. La ceremonia se realizó el 12 de agosto de 2026 en un teatro al sur de la ciudad.

Su madre, la actriz Verónica Castro, asistió al acto usando oxígeno suplementario por una indicación médica, lo que generó atención y preocupación entre los presentes.

Asimismo, expresó su emoción: “La verdad, es un momento, una noche que no esperaba. La soñé, la imaginé en algún momento de mi vida cuando mi hijo creció, pero no se me dio hasta ahora. Estoy feliz, porque realmente él tenía una comezón, que tenía hermanos, primos, tíos, todos recibidos. Y él dijo que ‘Hasta que no termine, no voy a estar a gusto’”. Y agregó: “Yo lo felicito a mi hijo con todo mi corazón. No es fácil estudiar la preparatoria. Da miedo... Pero cuando la terminas, ay, Dios mío, qué alegría. Y esta noche es de pura alegría porque terminaron”.

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