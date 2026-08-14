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Emergencia: sostienen incendios forestales, secuelas del terremoto y la alerta del volcán Pur

Mientras miles de familias sufren por los daños del reciente sismo, brigadas combaten el fuego y se mantiene vigilancia sobre el cráter en alerta naranja

Emergencia: sostienen incendios forestales, secuelas del terremoto y la alerta del volcán Pur
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Colombia enfrenta una de las semanas más difíciles de su historia reciente por la confluencia de tres crisis: incendios forestales que avanzan en varios departamentos, las secuelas del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a 15 regiones el lunes 10 de agosto, y la vigilancia máxima sobre el volcán Puracé, que permanece en alerta naranja.

Las autoridades y grupos de emergencia trabajan en condiciones límite para atender estas emergencias de forma simultánea.Según el balance actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo dejó 102.105 personas afectadas, 44.936 familias con daños directos y 426 municipios con algún nivel de perjuicio. El impacto humano incluye 281 fallecidos, 3.971 heridos y 379 desaparecidos. Hasta el momento se rescataron 348 personas.

El Ministerio del Interior coordina la atención prioritaria en Chocó y Risaralda, con énfasis en búsqueda y rescate, atención médica y asistencia humanitaria.

En paralelo, los incendios forestales suman 36 focos activos, 2 bajo control y 45 extinguidos, con 1.195 hectáreas consumidas. Las regiones más afectadas son Norte de Santander, Cesar y Antioquia. La Fuerza Aérea Colombiana desplegó un helicóptero Black Hawk con sistema Bambi Bucket y reportó 15 operaciones aéreas. En Tolima hay 39 incendios activos en 18 municipios, lo que llevó al envío de un pelotón especializado y dos helicópteros adicionales. En Nariño se declaró la calamidad pública.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo del volcán Puracé, en Cauca. Entre el 11 y el 13 de agosto se documentaron seis emisiones de ceniza de hasta 500 metros de altura. Los niveles de dióxido de azufre y dióxido de carbono superan los promedios históricos y persiste la deformación del suelo.

La alerta naranja se sostiene y se evalúa la habilitación de albergues provisionales para eventuales evacuaciones.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres opera en los tres frentes y pide a la ciudadanía atender únicamente información oficial.

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