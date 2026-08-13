Volver | La Tecla Municipios 13 de agosto de 2026 URBAN CITIES

Junín fue sede de un encuentro federal de ciudades inteligentes

La ciudad bonaerense albergó el cónclave previo al congreso que se viene en la Usina del Arte. Participaron un senador y dos intendentes. Destacaron que el municipio es “un referente en innovación y tecnología”.

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