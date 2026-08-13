Junín fue sede de un encuentro federal de ciudades inteligentes
La ciudad bonaerense albergó el cónclave previo al congreso que se viene en la Usina del Arte. Participaron un senador y dos intendentes. Destacaron que el municipio es “un referente en innovación y tecnología”.
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Junín fue la sede elegida para un encuentro sobre ciudades del futuro, que es el paso previo para el Congreso de Ciudades Inteligentes que tendrá lugar en pocas semanas en la Usina del Arte, y en el que se destacaron las experiencias realizadas en el municipio en innovación tecnológica y de gestión.
Se trata de la jornada federal de Urban Cities, una organización dedicada a promover la innovación en los centros urbanos. Del encuentro participaron su director, Maximiliano Constantinis, y el senador provincial Pablo Petrecca, ex intendente del distrito, además del actual jefe comunal, Juan Fiorini, y la alcaldesa de Nueve de Julio, María José Gentile.
La iniciativa conecta a los gobiernos locales con el sector privado, la academia y los referentes tecnológicos, con el objetivo de “intercambiar soluciones y pensar el futuro de las ciudades”, se informó hoy.
El encuentro se desarrolló en el espacio de coworking de la Municipalidad juninense. Durante el transcurso de la jornada, se presentaron algunas de las políticas desarrolladas en el municipio en materia de innovación y modernización, entre ellas la experiencia de la Agencia de Desarrollo ArJun, el sistema tecnológico y de videovigilancia del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y Ciudad del Conocimiento, además del trabajo desarrollado en formación e innovación tecnológica.
“Junín es un referente en innovación y tecnología, por eso estamos hoy acá. Lo que buscamos es fortalecer este vínculo entre municipios y que estos espacios puedan replicarse en distintas ciudades del país, con la innovación como eje del diálogo municipal”, dijo Constantinis.
Por su parte, Petrecca manifestó: “Estamos muy agradecidos por haber elegido a Junín para este encuentro federal. Estos espacios nos permiten construir comunidad entre gobiernos, compartir lo que aprendimos y conocer soluciones que están funcionando en otros lugares. Nadie tiene todas las respuestas y muchas veces una buena política ya existe: el desafío es encontrarla, aprender de ella y tener la capacidad de adaptarla”.
“Un municipio no transforma una ciudad solo. Necesita a sus vecinos, empresas, universidades, productores, comerciantes, emprendedores e instituciones. El trabajo del Estado es escuchar, ordenar prioridades, generar reglas claras y conectar esas capacidades para que las cosas sucedan”, dijo el senador.
También sostuvo que esta lógica de cooperación puede adquirir una dimensión aun mayor en la provincia de Buenos Aires, donde 135 municipios conviven con realidades muy diferentes pero enfrentan numerosos desafíos comunes.
Para el senador, el camino no consiste en trasladar mecánicamente las políticas de una ciudad a otra, sino en identificar experiencias exitosas, entender por qué funcionaron y adaptarlas a cada realidad.
“El modelo Junín no es una receta ni una lista de obras. Es una manera de gobernar: escuchar, priorizar, trabajar en equipo, medir resultados, articular con el privado y las instituciones y hacer que el Estado funcione. Eso es lo que queremos compartir”, aseguró.