La inflación volvió a subir: 2.1% en julio y acumula un 19,3% en el año
El Índice de Precios al Consumidor registró una leve suba respecto de junio, cuando había marcado 1,9%. El resultado interrumpe la desaceleración de los últimos meses y vuelve a ubicar al IPC por encima del 2%.
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La inflación volvió a superar la barrera del 2% durante julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 2,1%, por encima del 1,9% de junio.
El dato implica un freno a la tendencia descendente que había mostrado el indicador durante los últimos meses. En junio, la inflación había alcanzado su menor nivel en diez meses, mientras que julio marcó una leve aceleración de 0,2 puntos porcentuales.
El resultado oficial se ubicó dentro del rango que habían anticipado las principales consultoras privadas. Algunas mediciones habían proyectado un IPC cercano al 2%, mientras que Fundación Libertad y Progreso había estimado precisamente una variación del 2,1%.
Los alimentos volvieron a presionar
Uno de los principales focos de atención estuvo puesto en los alimentos, que habían mostrado una aceleración durante julio. De acuerdo con las mediciones privadas conocidas antes de la publicación oficial, carnes, lácteos y productos panificados estuvieron entre los productos que ejercieron mayor presión sobre los precios.
El comportamiento de los precios también estuvo condicionado por factores estacionales propios del período de vacaciones de invierno, especialmente en rubros vinculados al turismo y la recreación.
La dinámica había quedado expuesta previamente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el IPC registró un incremento del 2,9% durante julio, con una fuerte incidencia de servicios, turismo y otros componentes estacionales.
Se interrumpe la desaceleración
Con el 2,1% de julio, la evolución mensual del IPC vuelve a mostrar una aceleración después de tres meses consecutivos de descenso.
El recorrido había comenzado con un 3,4% en marzo, para luego bajar al 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio. El nuevo dato marca, de esta manera, un cambio en la tendencia aunque todavía dentro de un escenario de inflación mensual relativamente estable.
En junio, el organismo había informado además que la inflación acumulada durante el primer semestre había llegado al 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicaba en 33,5%.
El dato de julio será seguido especialmente por el impacto que tendrá sobre las próximas actualizaciones vinculadas a la inflación y por las expectativas económicas para el segundo semestre. El mercado esperaba que el proceso de desaceleración continuara durante los próximos meses, con proyecciones que ubicaban las variaciones mensuales en torno al 1,6% y 1,8%.
Así, el 2,1% informado por el INDEC vuelve a poner el comportamiento de los precios en el centro de la agenda económica y deja abierta la incógnita sobre si el repunte de julio fue un movimiento puntual o el comienzo de una nueva etapa de mayor resistencia de la inflación a la baja.