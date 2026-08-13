Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2026 MEDICIONES

La inflación volvió a subir: 2.1% en julio y acumula un 19,3% en el año

El Índice de Precios al Consumidor registró una leve suba respecto de junio, cuando había marcado 1,9%. El resultado interrumpe la desaceleración de los últimos meses y vuelve a ubicar al IPC por encima del 2%.

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