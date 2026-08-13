Libertarios y amarillos acercaron posiciones: crearon una mesa conjunta de cara a 2027
Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se reunieron con representantes del gobierno para recomponer el vínculo entre ambos espacios y coordinar la agenda parlamentaria. Los encuentros se repetirán cada 15 días.
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La relación entre el PRO y La Libertad Avanza comenzó a transitar una nueva etapa. En medio de las tensiones que atravesaron a ambos espacios durante los últimos meses, dirigentes cercanos a Mauricio Macri y Karina Milei se reunieron este jueves en la Casa Rosada y acordaron conformar una mesa política conjunta que tendrá encuentros quincenales.
Del encuentro participaron Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, en representación del macrismo, mientras que por el oficialismo estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La reunión se extendió durante unas dos horas y tuvo como eje la necesidad de recomponer la relación política y avanzar en una estrategia común en el Congreso.
Al finalizar, ambos sectores difundieron un mensaje conjunto en el que remarcaron la intención de sostener el rumbo iniciado por el Gobierno. “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”, señalaron.
En esa línea, calificaron el encuentro como un primer paso para recuperar la confianza y avanzar en un esquema de cooperación. Además, analizaron los proyectos que deberán ser tratados por el Congreso durante los próximos meses y coincidieron en la necesidad de impulsar las reformas que pretende llevar adelante la administración de Javier Milei.
Aunque desde el PRO buscaron bajarle el tono electoral al encuentro, la conformación de esta mesa política se produce con la mirada puesta en las elecciones de 2027. La intención de ambos espacios es comenzar a cerrar las heridas que dejó la disputa política de los últimos meses y explorar un entendimiento que pueda transformarse en una alianza electoral.
La reunión se concretó luego de un contacto directo entre Karina Milei y Mauricio Macri, que permitió destrabar una relación que permanecía prácticamente congelada. La conversación entre ambos dirigentes funcionó como punto de partida para retomar el diálogo entre el Gobierno y el partido amarillo.
El vínculo había quedado deteriorado después de distintos cruces públicos y diferencias sobre la conformación del gabinete nacional. Macri también había cuestionado en reiteradas oportunidades algunas decisiones de la administración libertaria, reclamos que generaron malestar dentro de la Casa Rosada.
Sin embargo, la necesidad del Gobierno de fortalecer su respaldo parlamentario y la conveniencia del PRO de recuperar protagonismo en el escenario nacional abrieron una nueva ventana de negociación.
Uno de los principales objetivos de la flamante mesa será coordinar posiciones frente a los proyectos que lleguen al Congreso. El oficialismo viene atravesando dificultades para reunir los votos necesarios en ambas cámaras y busca ampliar su base de sustentación legislativa.
En ese escenario, el acercamiento con el PRO aparece como una alternativa para garantizar mayor respaldo a las iniciativas impulsadas por Milei. El macrismo, por su parte, busca conservar capacidad de influencia y evitar que sus dirigentes queden desplazados del armado opositor al peronismo.
La coincidencia quedó plasmada en el documento difundido tras la reunión, donde ambos espacios remarcaron la necesidad de trabajar en conjunto para “blindar el cambio”.
El mensaje fue leído también como una señal hacia el escenario electoral que comenzará a definirse en los próximos meses. Si bien todavía no existe un acuerdo formal sobre candidaturas, nombres o estructura electoral, la apertura de una mesa permanente representa un avance significativo en las conversaciones entre ambos sectores.