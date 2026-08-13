Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2026 ENCUENTROS

Libertarios y amarillos acercaron posiciones: crearon una mesa conjunta de cara a 2027

Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se reunieron con representantes del gobierno para recomponer el vínculo entre ambos espacios y coordinar la agenda parlamentaria. Los encuentros se repetirán cada 15 días.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.