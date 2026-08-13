Volver | La Tecla Municipios 13 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Arena Mar del Plata: entre las promociones, las obras y una intimación municipal

La Municipalidad notificó a los responsables del espacio de San Juan y Luro que no puede realizar actividades ni promocionar eventos hasta obtener la habilitación. El nuevo espacio busca sumarse a una ciudad que ya cuenta con múltiples escenarios para grandes espectáculos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.