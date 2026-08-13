Arena Mar del Plata: entre las promociones, las obras y una intimación municipal
La Municipalidad notificó a los responsables del espacio de San Juan y Luro que no puede realizar actividades ni promocionar eventos hasta obtener la habilitación. El nuevo espacio busca sumarse a una ciudad que ya cuenta con múltiples escenarios para grandes espectáculos.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El Arena Mar del Plata todavía no abrió sus puertas, pero ya comenzó a jugar su primera partida con la Municipalidad. El nuevo espacio funciona en el histórico inmueble donde durante décadas estuvo Tienda Los Gallegos, sobre San Juan 1641, esquina Luro, y mientras se promocionan espectáculos, se anuncian artistas y se comercializan entradas, el Ejecutivo municipal notificó a sus responsables que no podrán desarrollar actividades ni realizar eventos hasta contar con la correspondiente habilitación.
La advertencia quedó formalizada en una Cédula de Notificación dirigida a Federico Roca, responsable del establecimiento. Allí, la comuna fue explícita: “ante la publicidad y promoción de un nuevo espacio cultural y musical próximo a inaugurarse, no puede desarrollar actividades en el lugar sin contar previamente con la correspondiente habilitación municipal”.
Lo llamativo es que, con las obras todavía en marcha y sin contar aún con la habilitación municipal correspondiente, desde la productora ya salieron a promocionar los espectáculos. A casi dos meses del primer show anunciado, previsto para el 24 de octubre con Los Fabulosos Cadillacs, las entradas ya están a la venta y el emprendimiento comenzó a instalarse comercialmente como un escenario que todavía no completó el recorrido administrativo para poder recibir público.
La situación resulta, cuanto menos, curiosa. La Municipalidad todavía debe determinar la viabilidad del uso del inmueble y, luego, Inspección General deberá verificar una serie de condiciones para su habilitación. Sin embargo, la programación ya fue anunciada. El interrogante es inevitable: ¿llegará el Arena a completar las obras, obtener todos los permisos y estar en condiciones de recibir miles de personas antes de la fecha de inauguración?
No es un detalle menor. Entre la promoción de un espectáculo y su realización hay dos meses, pero también un proceso administrativo y técnico que todavía no terminó. Por eso, el anuncio anticipado de los shows abre una incógnita sobre los tiempos que maneja la productora y sobre si el nuevo espacio podrá llegar a octubre con todas las condiciones exigidas para funcionar.
Según se explicó desde el Municipio, el expediente actualmente se encuentra en el área de Uso de Suelo. Una vez que se determine que la actividad puede desarrollarse en ese lugar, deberá avanzar hacia Inspección General, donde tendrán que verificarse distintos aspectos vinculados con las condiciones de funcionamiento y seguridad del establecimiento.
Entre esos controles aparecen cuestiones como los informes de Bomberos, las condiciones de las barandas, los accesos y las salidas, además de otros requerimientos necesarios para que el lugar pueda recibir público.
El Arena tendría una capacidad de hasta 4.000 personas en su configuración completa, unas 3.000 en una modalidad reducida y alrededor de 2.000 en formato teatro. A eso se sumaría un salón con capacidad aproximada para 900 personas.
La pregunta, entonces, no pasa solamente por cuándo abrirá sus puertas, sino por cómo se compatibilizó el lanzamiento comercial de un espacio destinado a recibir miles de espectadores con un proceso de habilitación que todavía no estaría concluido.
Y hay otro dato que vuelve particular el desembarco. Resulta curioso que en una ciudad que, si bien es una de las más grandes del país, cuenta con una población de 667.082 habitantes según el Censo 2022, continúen apareciendo nuevos espacios destinados a recibir grandes convocatorias, en un mapa que ya tiene distintos escenarios para recitales y espectáculos.
Entre las alternativas existentes aparecen el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, con una capacidad aproximada de entre 8.000 y 10.000 personas para eventos masivos; el Bendu Arena, con un aforo cercano a los 7.000 espectadores; el espacio donde funcionó GAP, con unas 1.980 personas; el Centro de Arte Radio City Roxy Melany, con salas de 1.363 y 954 espectadores; y el Teatro Auditorium, cuya sala Astor Piazzolla tiene capacidad cercana a las 1.500 personas.
A ese mapa se suma el estadio José María Minella, que históricamente tuvo capacidad para 35.180 espectadores, aunque actualmente su utilización para eventos se encuentra condicionada por el estado de distintos sectores y las obras pendientes.
En ese contexto, la llegada del Arena abre también otra discusión: si existe espacio para seguir incorporando escenarios de mediana y gran capacidad y cuál será el impacto de esa expansión sobre el tránsito, el estacionamiento, los niveles de ruido y la convivencia con los vecinos de una zona rodeada de edificios y viviendas permanentes.
Por ahora, el primer capítulo del nuevo espacio no será un recital, sino una intimación municipal. El Arena busca convertirse en una nueva referencia para los espectáculos de la ciudad, pero antes deberá atravesar las instancias administrativas y técnicas que exige cualquier establecimiento destinado a recibir público.
La Municipalidad ya marcó el límite: primero la habilitación y después los espectáculos. El desafío ahora será saber si las obras, los controles y los permisos llegarán a tiempo para que aquel primer show anunciado para el 24 de octubre pueda finalmente abrir las puertas del antiguo inmueble de Tienda Los Gallegos como el nuevo Arena Mar del Plata.