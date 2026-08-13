Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de agosto de 2026 CAMPAñA

La CGT de Zona Norte busca sumar 1.500 afiliaciones al PJ bonaerense de Kicillof

Dirigentes sindicales representantes de gremios nucleados en la CGT Regional de la zona norte del Conurbano están trabajando en los distritos para sumar más de 1500 nuevas adhesiones nuevas al Partido Justicialista bonaerense.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.