La CGT de Zona Norte busca sumar 1.500 afiliaciones al PJ bonaerense de Kicillof
Dirigentes sindicales representantes de gremios nucleados en la CGT Regional de la zona norte del Conurbano están trabajando en los distritos para sumar más de 1500 nuevas adhesiones nuevas al Partido Justicialista bonaerense.
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Dirigentes sindicales representantes de gremios nucleados en la CGT Regional de la zona norte del Conurbano está trabajando en los distritos de la 1° Sección Electoral para sumar más de 1500 nuevas adhesiones nuevas a la campaña de afiliación al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires que impulsa su presidente Axel Kicillof.
Así lo indicaron durante una reunión que mantuvieron en la sede del PJ de la Provincia de Buenos Aires con el secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, y en la cual también dialogaron sobre la situación actual de los trabajadores y trabajadoras, la realidad del sector productivo e industrial y los desafíos que tenemos por delante para defender el trabajo, la producción y el desarrollo de nuestra Provincia.
"Avanzamos en organizar la participación de la CGT REGIONAL de la Primera Sección Electoral en la campaña de afiliación al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, sumando organización y militancia a la construcción de un Peronismo cada vez más fuerte y participativo en esta nueva etapa", sostuvo Cascallares.
En ese marco, insistió en la necesidad de trabajar por "más organización, más participación y más peronismo para construir el futuro de nuestra Provincia".
Participaron del encuentro Hernán González (Secretario General del Sindicato de la Carne del Gran Buenos Aires); Diego Bonetto (Secretario General de la CGT Zona Norte); Daniel Fernández (Secretario General de SETIA Zona Norte Textiles); Cristian Oliva( (Delegado General Serenisima ATILRA y Presidente AUT-LECHEROS); Javier Giménez (Comisión Interna Serenisima ATILRA); y Gonzalo Rodríguez (Comisión Interna Serenisima ATILRA).