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DRAMATICO

Acusan a Nick Reiner de acechar a sus padres antes de asesinarlos

Un gran jurado de Los Ángeles imputó formalmente al hijo del cineasta Rob Reiner por el homicidio de sus progenitores e incorporó la agravante de haber estado al acecho, lo que lo hace elegible para la pena de muerte. El acusado se declaró no culpable

Acusan a Nick Reiner de acechar a sus padres antes de asesinarlos
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Un jurado del condado de Los Ángeles acusó formalmente a Nick Reiner del asesinato de sus padres, el actor y director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner.

La imputación incluye la agravante de que el joven estuvo al acecho antes de atacarlos.La acusación formal fue presentada por el gran jurado el 20 de julio y se hizo pública este miércoles, cuando Nick Reiner, de 32 años, se declaró no culpable ante el tribunal.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados apuñalados hasta la muerte en su casa del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025.

Nick fue detenido pocas horas después del hallazgo de los cuerpos y acusado dos días más tarde.La inclusión del cargo de acecho, junto con otras circunstancias del caso, convierte a Reiner en elegible para enfrentar la pena capital.

La fiscalía del condado destacó que el ataque representó “una profunda traición por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban”.

Hasta el momento, el caso se ha mantenido envuelto en un alto grado de secreto judicial.

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