Bradley Cooper y Gigi Hadid desatan rumores de boda

Bradley Cooper y Gigi Hadid volvieron a centrar la atención cuando fueron captados paseando juntos por las calles de París luciendo lo que aparentan ser anillos de boda en el dedo anular de la mano izquierda.



Sucede que el actor de 51 años y la supermodelo de 31 años, quienes mantienen una relación desde octubre de 2023, aparecieron con sortijas similares durante un recorrido por la ciudad francesa. Los anillos son de la firma de joyería francesa Boucheron: Gigi luce el modelo Quatre Radiant Edition con diamantes y Cooper el Godron en oro rosa, piezas comercializadas precisamente como alianzas de matrimonio.



La última aparición pública conjunta de la pareja había sido en julio, durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden. Los rumores aseguran que habrían contraído matrimonio en secreto hace aproximadamente un mes en Nueva York, durante una cena íntima en la que se presentaron ya como esposos.



Hasta el momento, ni representantes de Cooper ni de Hadid han confirmado ni desmentido oficialmente la información. Algunos medios posteriores sugieren que se trataría de anillos de promesa y no de una boda legal, aunque la coincidencia de las piezas y el momento de su aparición mantienen viva la especulación.



La pareja ha mantenido su relación relativamente discreta desde que comenzaron a salir, aunque en mayo de 2025 Gigi la oficializó al publicar una foto de ambos besándose en su cumpleaños número 30.