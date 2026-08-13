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DRAMATICO

Brad Pitt confesó que volvió a beber y tuvo pensamientos suicidas

El actor de 62 años reveló que, tras siete años de sobriedad, retomó el alcohol de forma moderada y atravesó un breve período de profundo dolor

Brad Pitt confesó que volvió a beber y tuvo pensamientos suicidas
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Brad Pitt habló con total sinceridad y admitió que ya no está sobrio. El actor de 62 años reveló que, después de siete años sin beber, volvió a consumir alcohol, aunque de manera más controlada.

“Estuve sobrio durante siete años. Y luego me caí del vagón. De una forma más restringida”, explicó. Añadió que en un par de ocasiones se confió demasiado, pero reconoció que no le conviene en grandes cantidades y que ahora bebe de forma profesional y moderada.

Pitt también se refirió a un momento muy oscuro de su vida. Contó que atravesó un breve período en el que tuvo pensamientos suicidas, relacionados con problemas familiares tras su divorcio de Angelina Jolie.“Nunca he tenido pensamientos suicidas, salvo en un breve periodo. Y en ese breve periodo… simplemente no veía una salida”, dijo.

Describió el dolor como tan agobiante que llegó a imaginar el alivio que significaría, pero aseguró que sus instintos de supervivencia se activaron de inmediato.

El actor prefirió no profundizar demasiado en los detalles y resumió la situación como “asuntos familiares”.

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