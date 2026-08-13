Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2026 ESTADISTICAS

Aumento de la inflación: el dato que tiene en vilo a la Rosada

La inflación de julio habría superado el 1,9% registrado en junio, lo que marcaría una pausa en el proceso de desinflación que el Gobierno esperaba profundizar durante la segunda mitad del año

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