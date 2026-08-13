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Aumento de la inflación: el dato que tiene en vilo a la Rosada

La inflación de julio habría superado el 1,9% registrado en junio, lo que marcaría una pausa en el proceso de desinflación que el Gobierno esperaba profundizar durante la segunda mitad del año

Aumento de la inflación: el dato que tiene en vilo a la Rosada
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La inflación de julio habría superado el 1,9% registrado en junio, lo que marcaría una pausa en el proceso de desinflación que el Gobierno esperaba profundizar durante la segunda mitad del año. El promedio de las principales consultoras ubica el índice en torno al 2%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Las estimaciones privadas muestran un escenario dispar, con proyecciones que van desde el 1,8% hasta el 2,8%. Entre ellas, Libertad y Progreso y Eco Go calcularon una inflación del 2,1%; Analytica, del 2,2%; Equilibra, del 1,8%; y LCG, del 2,8%.

El dato oficial será difundido mañana a las 16 por el INDEC. En el Gobierno existe preocupación luego de que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzara el 2,9% en julio, impulsada principalmente por aumentos en turismo y gastos vinculados al mantenimiento de la vivienda.

Algunos de los principales rubros también mostraron incrementos relevantes. Los alimentos aumentaron 1,9%, mientras que los gastos en salud registraron una suba del 2,4%, dos componentes con impacto más allá del ámbito porteño.

Con estas proyecciones, el resultado de julio podría alejar al Gobierno de su objetivo de profundizar la desaceleración. También queda en duda la meta planteada por Javier Milei de que la inflación comenzara con cero en agosto de 2026: las estimaciones más optimistas ubican ese escenario recién hacia 2027.

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