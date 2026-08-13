La suma que Cami Mayan habría recibido tras su separación

A casi cuatro años de la separación, volvió a cobrar relevancia el final de la relación entre la influencer Camila Mayan y el futbolista Alexis Mac Allister. Esta vez, el centro de atención estuvo puesto en la compensación económica que la joven habría recibido tras el quiebre.



Según se conoció, Mayan habría obtenido 65 mil dólares, el pago del alquiler de un departamento por un tiempo no especificado y un automóvil. Esta suma se le habría entregado luego de que dejara de lado su propia carrera profesional para acompañar al jugador durante su etapa en Inglaterra.



La relación, que se extendió por unos cinco años, terminó de forma abrupta a finales de diciembre de 2022, pocos días después de que Mac Allister se consagrara campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar. El futbolista inició entonces una nueva relación con una amiga de la infancia.



Mayan regresó a Buenos Aires para rehacer su vida y posteriormente presentó una demanda civil por compensación económica.Actualmente, el reclamo judicial sigue en curso: Mayan solicita 6 millones de euros.



Sin embargo, se señaló que esa cifra no se correspondía con el patrimonio del jugador al momento de la separación, ya que sus mayores ingresos llegaron después, a partir del título mundial y de posteriores contratos millonarios.