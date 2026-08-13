Colombia en duelo nacional tras el terremoto

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia el lunes 10 de agosto y, según el último reporte oficial del gobierno de Abelardo de la Espriella, dejó al menos 265 muertos, casi 3.500 heridos y cerca de 500 desaparecidos.



Las ciudades más afectadas son Cali, Pereira y Manizales, donde se registraron derrumbes de casas y edificios.Las autoridades colombianas apuran las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros, en una carrera contra el tiempo para hallar posibles sobrevivientes.



El presidente decretó tres días de duelo nacional y se espera la llegada de asistencia internacional para reforzar las operaciones.



El movimiento telúrico, el más fuerte registrado en el país en las últimas décadas, se sintió en gran parte del territorio y también en naciones vecinas. Mientras continúan las evaluaciones de daños en viviendas, centros educativos y de salud, los equipos de emergencia trabajan sin descanso en las zonas más golpeadas.