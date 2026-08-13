Tini Stoessel no invita a sus padres a la boda

La cantante Tini Stoessel atraviesa un momento agridulce. Mientras avanza con los preparativos de su boda con Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), se conoció que sus padres no estarían invitados a la ceremonia.



Parte del distanciamiento tiene que ver con el dinero y los negocios. Tini habría propuesto a sus padres incorporar un administrador profesional, el mismo que maneja los asuntos de De Paul, para ordenar las cuentas de su carrera. La idea no fue bien recibida y, de acuerdo a las versiones, la propia artista tomó la decisión de cortar el vínculo, mientras su madre atraviesa el momento con tristeza. Más allá de lo económico, otras informaciones apuntan a un conflicto de mayor antigüedad.



El vínculo con la madre se habría erosionado cuando Tini inició su relación con la cantante Young Miko. Incluso, habría ido acompañada de amigas a contarle la situación porque sabía que no iba a ser bien recibida, y allí se produjo un quiebre.Respecto al padre, Alejandro Stoessel, quien históricamente manejó gran parte de su carrera, el roce se vincula a años de trabajo conjunto. Su hermano Francisco se encuentra “en el medio” de la situación, aunque no habría un enfrentamiento directo.



Sin embargo, Tini busca cercar su entorno actual junto a De Paul. La artista compartió recientemente en redes un video en el que se la ve en París realizando pruebas de vestido y escribió: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”. Pese a la interna familiar, la organización de la boda, a cargo de la wedding planner Bárbara Diez, avanza y se espera una de las celebraciones más importantes del año en el ambiente del espectáculo argentino.



Hasta el momento, ninguno de los involucrados realizó declaraciones públicas al respecto.