Apareció el psicólogo argentino buscado tras el sismo en Colombia

De forma reciente, María Victoria Patrignani, madre de Gonzalo Galván, confirmó que lograron restablecer el contacto con su hijo, el psicólogo argentino que había dejado de responder llamadas y mensajes tras el terremoto que sacudió gran parte de Colombia.



“Él está muy bien”, aseguró la mujer en diálogo con medios. Explicó que Galván no se encuentra en el área de mayor impacto del sismo y que vive más al norte del país. Según detalló, el profesional estaba de viaje, lo que impidió que se comunicara de inmediato con su familia.



Asimismo, Galván, oriundo de Santa Cruz y radicado desde hace tiempo en Colombia, había generado preocupación entre sus allegados, quienes pidieron viralizar su búsqueda. Horas después, la noticia de su aparición en buen estado de salud alivió a la familia.



El terremoto, de magnitud 7,4, ya registra más de 200 víctimas fatales. En las últimas horas también se confirmó el hallazgo con vida de otros dos argentinos residentes en Pereira, una de las localidades más afectadas: Carlos Cáceres y Carlos Richetti.Se espera que en los próximos días Galván pueda brindar declaraciones a los medios.