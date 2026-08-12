Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2026 ALIVIO

Un changüí para los partidos: la Junta Electoral les dio más tiempo para llegar al piso

El organismo extendió el plazo para que las agrupaciones presenten padrones de afiliación regularizados y con la cantidad necesaria para competir.

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