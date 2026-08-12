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Jueves, 13 agosto 2026
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ALIVIO

Un changüí para los partidos: la Junta Electoral les dio más tiempo para llegar al piso

El organismo extendió el plazo para que las agrupaciones presenten padrones de afiliación regularizados y con la cantidad necesaria para competir.

Un changüí para los partidos: la Junta Electoral les dio más tiempo para llegar al piso
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Varios partidos respiran aliviados en la provincia de Buenos Aires ahora que la Junta Electoral bonaerense accedió a darles más tiempo para presentar padrones regularizados y con una cantidad de afiliados suficiente para permitirles competir en las elecciones del año que viene.

A pedido de una serie de agrupaciones que estaban a punto de quedarse afuera de la contienda por no alcanzar el piso de afiliaciones regularizadas, como la Coalición Cívica / Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI), el partido Nuevo Encuentro, el Movimiento Libres del Sur y otros, la Junta prorrogó por 45 días corridos el plazo para la afiliación masiva y la regularización de los padrones.

En principio, había hecho una intimación por 90 días, pero las agrupaciones peticionantes pidieron que extendiera el período para llegar a cumplir con los requisitos.

La Junta fundamentó su decisión en el principio “pro vida” de los partidos políticos, que busca propender a la participación en la liza electoral antes que a cancelar la habilitación de las agrupaciones.

Los partidos que no cumplan con el plazo extendido quedarán fuera de competencia y se les revocará su personería jurídica.
 

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