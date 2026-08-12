Valenzuela presentó su libro sobre Belgrano, con prólogo de Milei

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El senador provincial de La Libertad Avanza (LLA) y ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que además es periodista e historiador, presentó hoy en La Plata su libro Belgrano, el primer liberal, en el que liga las ideas del prócer nacional Manuel Belgrano con las del actual presidente, Javier Milei, quien escribió el prólogo.
“Cuando uno lo lee a Belgrano, se da cuenta de que fue liberal: fue uno de los que trajeron las ideas modernas de la economía al Río de la Plata”, dijo Valenzuela.
En la presentación estuvieron presentes el diputado provincial de LLA Juan Esteban Osaba y el senador provincial Juan Pablo Allan, de la misma fuerza, quien presentó un proyecto para que la Legislatura provincial declare de interés público el libro del tresfebrerense.
“Me llena de orgullo estar en la capital de nuestra provincia, con los referentes de La Plata, y poder hablar de las ideas de libertad, de trabajo, de educación que nos dejó el prócer”, afirmó Valenzuela.
Belgrano, el primer liberal fue editado por Hojas del Sur, el mismo sello que publica los libros del propio Milei.
“Para nosotros, en La Plata, es muy importante la visita del senador, antes intendente, porque tomamos la agenda que en algún momento, con Diego en Tres de Febrero, marcó tendencia”, dijo Allan. “Esa agenda legislativa, que también la toman los legisladores de la provincia de Buenos Aires, a nosotros nos marca un horizonte. Es un adelantado en algunas cuestiones que Javier implementó a nivel nacional, y Diego, a nivel local”.
Por su parte, “Juanes” Osaba resaltó la aparición del libro de Valenzuela. “Todo lo que tenga que ver con la batalla cultural para nosotros es fundamental. Y la presencia de Diego como senador enaltece el bloque”, apuntó.
La presentación del libro se realizó en el hotel Land Plaza, en el centro platense.