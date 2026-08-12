Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2026 CAUSA VIALIDAD

La Justicia embargó el departamento de Cristina Kirchner en San José 1111

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso una nueva medida cautelar sobre bienes vinculados a la exmandataria y otros condenados. El inmueble donde cumple prisión domiciliaria quedó alcanzado mientras avanza el proceso de decomiso.

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